Оккупанты заявили о сбитии ракет ATACMS над Крымом: в США отреагировали

Коллаборант, самопровозглашенный "премьер" оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что полуостров 30 апреля был атакован именно ракетами ATACMS. Ранее власти России заявили, что за сутки якобы сбили шесть соответствующих ракет, однако не уточнили, где именно. По словам Аксенова, их сбили "в окрестностях села Донское в Симферопольском районе".

Для того, чтобы его заявление выглядело более достоверным, Аксенов добавил, что после сбития ракет ATACMS якобы рассыпались не сдетонировавшие суббоеприпасы. И показал фото металлических шариков.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби отрицает сбивание каких-либо ракет, передаваемых Украине от США в последнее время. Речь идет об ATACMS наибольшего радиуса поражения.

"Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщение о том, что что-либо из (пакета помощи) было сбито", - сказал Кирби, отвечая на вопросы журналистов. Он также отказался ответить на вопрос, сколько именно ракет ATACMS предоставили Украине США в последнем пакете.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 апреля, кроме 5 взрывов, прогремевших на аэродроме в Джанкое, громко было также в Геническом районе Херсонщины, и в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма, а еще в городе Симферополь. По военным объектам на территории полуострова ударили дронами и ракетами.

В Джанкое известно о многих ликвидированных и раненых оккупантов. Кроме военных преступников, получивших ранения, в результате "прилетов" на объекте вспыхнул мощный пожар, красное зарево от которого виднелось издалека.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что ночью по Крыму могли нанести "комплексный ракетный удар с использованием ракет Storm Shadow и ATACMS". Украинские военные пока не подтверждали и не намекали на удары по военным целям на полуострове.

Также 28 апреля в Джанкое и на мысе Тарханкут на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Целью атак, вероятно, являлись российские подразделения и системы ПВО.

В целом оккупанты в Крыму начали восстанавливать системы противовоздушной обороны, которые были уничтожены ракетными атаками по полуострову. Подготовка началась после заявлений Пентагона о необходимости дальнобойных ракет ATACMS для ВСУ для атак на объекты российских войск в Крыму.

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