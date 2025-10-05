Окружили Украину полукольцом: в Воздушных силах раскрыли детали массированной атаки РФ

Во время массированной атаки в ночь на воскресенье, 5 октября, россияне применили различные типы ракет и дронов для ударов по Украине. Вражеские цели залетали с разных направлений, окружая страну полукольцом.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, это был уже типичный комбинированный удар РФ по нашей стране.

"Типичный комбинированный удар. К сожалению, такие сейчас часто происходят с применением различных типов ракет и дронов. Это были ракеты воздушного, морского и наземного базирования", – сказал Игнат.

В этот раз россияне ударили по Украине крылатыми ракетами "Искандер-К", "Калибр" и Х-101, а также двумя аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Игнат отметил, что фактически все они были направлены на Львовщину.

"Атака была большой, цифры говорят сами за себя. Враг использует различные тактические приемы, маршруты. Огромное количество (средств поражения – Ред.) пролетает с разных направлений, окружая полукольцом Украину", – отметил он.

В ВС ВСУ добавили, что РФ часто устраивает большие комбинированные удары именно по какому-то из регионов Украины. В качестве примера Игнат привел Киев, который был атакован большим количеством средств воздушного нападения с разных сторон.

Что известно о последней атаке РФ

С вечера 4 октября Россия снова запустила по Украине сотни ударных дронов, а утром в воскресенье полетели и ракеты. Значительная часть вражеских средств была направлена на запад Украины, прежде всего на Львовщину. Есть жертвы и раненые вследствие вражеских ударов.

Это был самый масштабный обстрел Львова и области. Вследствие ударов РФ погибла целая семья, также есть восемь пострадавших.

Также Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью. Разрушениям подверглись жилые дома, на местах попаданий вспыхнули пожары, без света остались более 70 тысяч потребителей. Известно как минимум об одной жертве, есть и пострадавшие, среди которых – 16-летняя девушка.

Под ударом был и Чернигов, российская оккупационная армия в очередной раз массированно атаковала город. Целью террористов стало предприятие и объекты инфраструктуры. Вследствие обстрела в областном центре возникли пожары.

Всего во время этой враг применил 549 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 478 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, во время масштабного ракетно-дронового удара России в ночь на 5 октября над западом Украины пролетели несколько китайских спутников серии Yaogan, которые могут быть использованы для разведки. Они находились на орбите именно в то время, когда на Львовский регион пришлась основная волна российских атак.

