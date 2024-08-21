1210 оккупантов и 2 средства ПВО: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

За прошедшие сутки, 20 августа, на фронте в Украине обезвредили 1210 российских оккупантов убитыми и ранеными. Общая численность потерь кремлевской армии за время полномасштабной войны составила 603010 захватчиков.

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Об этом говорится в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также войска РФ потеряли десятки единиц техники. В частности, уничтожены и повреждены 4 танка, 21 боевая бронированная машина и 60 артсистем. Кроме того, в металлолом превратилось 2 средства ПВО, 38 БПЛА оперативно-тактического уровня, 4 крылатые ракеты, 79 единиц автомобильной техники и 2 – специальной.

Напомним, накануне Олещук показал поразительное видео, на котором зафиксирован эффективный удар украинской тактической авиации по врагу. В частности, наши защитники мощно атаковали позиции российских оккупантов, расположенных на Донецком направлении.

Также в Нацгвардии сообщили, что за прошедшую неделю обнаружили более 500 целей на линии фронта, что позволило нанести точные и результативные удары. Особенно успешными были действия подразделений аэроразведки 11-й бригады имени Грушевского на Херсонском и Запорожском направлениях. За этот период было произведено 229 огневых поражений по вражеским позициям.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские защитники недавно нанесли точные удары по российским оккупантам в Серебрянском лесу. В течение нескольких дней они поразили три состава боекомплекта и ряд вражеских укрытий с пехотой.

– В сети показали, как военные с помощью дронов-бомберов работают по оккупантам. На кадрах бойцы 36 бригады совершают точные сбросы на пункты дислокации вражеских сил в Харьковской области.