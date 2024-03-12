Окупать ударили по строителям в Харьковской области: есть погибший и раненые. Фото

Российская террористическая армия обстреляла поселок Глушковка Харьковской области. Под вражеский огонь попали работники строительной компании.

Вследствие обстрела один человек погиб на месте происшествия. Об этом в Facebook сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По словам правоохранителя, путинские войска ударили из артиллерии по Куриловской территориальной громаде. В результате атаки ранения получили три работника строительной компании. Также в полиции отметили, что один человек погиб на месте происшествия.

По информации Харьковской областной прокуратуры, российские террористы обстреляли село Глушковка Купянского района 11 марта около 13:40. В прокуратуре сообщили, что погибшему мужчине было 48 лет.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ранения получили мужчины в возрасте 38, 45 и 46 лет. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Напомним, 12 марта российская террористическая армия нанесла авиационный удар по Сумской области. Вследствие теракта в Великописаревской громаде пострадала многодетная семья. Ранения получили двое детей в возрасте 6 и 10 лет.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска 12 марта в который раз за день атаковали Херсон. В результате вражеской атаки, которая произошла в обеденное время, был травмирован один человек.

Также российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Селидову в Донецкой области. В результате вражеской атаки были ранены два человека. Среди объектов, которые получили повреждения, по меньшей мере 18 частных домов, 14 многоэтажных домов, административные здания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время Россия массово использует КАБы по всей линии фронта, а теперь оккупанты начали применять еще и новый вид авиационных бомб. Военный эксперт Владислав Селезнев подчеркнул, что такое вооружение врага несет смерть и разрушение.

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