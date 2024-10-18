"Он должен был недопустить вторжения": Трамп обвинил Зеленского в том, что Россия напала на Украину. Видео

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил главу украинского государства Владимира Зеленского в том, что он допустил вторжение РФ в Украину. При этом экс-глава Белого дома не упомянул о российском диктаторе Путина, чьи войска напали на Украину и третий год пытаются ее захватить.

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В интервью ютуберу Патрику Бет-Дэвиду, опубликованному в четверг, 17 октября, Трамп назвал президента Украины "одним из величайших продавцов", которых он когда-либо видел. Политик в очередной раз удивился тому, какой объем помощи Украина получила от США.

"Каждый раз, когда он приходит, мы даем ему 100 млрд долларов. Кто еще в истории получал такие деньги? Никогда такого не было. И это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что мне очень жаль этих людей. Но он (Зеленский. – Ред.) никогда не должен был позволять этой войне начинаться. Эта война проигрышная", – выдал Трамп.

Также он снова раскритиковал президента Джо Байдена за его подход к войне в Украине, заявив, что он "спровоцировал эту войну".

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции после заседания Европейского совета в Брюсселе Зеленский заявил, что во время разговора с Трампом отметил необходимость вступления Украины в НАТО. Он упомянул о Будапештском меморандуме, который не смог защитить Украину после отказа от ядерного оружия.

"Или у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодняшний день мы не знаем действенных альянсов", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи с Трампом в Нью-Йорке в сентября 2024 года Зеленский сказал, что политик пообещал ему поддерживать Украину в случае победы на выборах президента США.

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