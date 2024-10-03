"Он откровенный в оценке": в МИД Чехии прокомментировали противоречивое заявление Павела о завершении войны

В Министерстве иностранных дел Чехии объяснили заявление президента Петра Павела о том, что Украине следует "смириться" с оккупацией Россией части территорий, хотя она и будет продолжаться временно. В ведомстве отметили, что глава государства "очень откровенен" в оценке военной ситуации.

Видео дня

В то же время Павел поддерживает Формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сказал заместитель главы МИД Чехии Ян Мариан в комментарии "Радио Свобода" в среду, 2 октября.

"Президент Павел – большой сторонник Украины, и он также очень активен в продвижении украинской Формулы мира. Как бывший генерал и солдат, я думаю, он очень откровенен в своей военной оценке ситуации", – заявил дипломат.

По его словам, в Чехии придерживаются позиции о том, что только Украина должна решать, какие условия для завершения войны приемлемы. Кроме того, Прага полностью поддерживает украинскую Формулу мира.

Мариан также отметил, что договоренность о прекращении огня может являться лишь временным решением, как это было после принятия Минских соглашений.

"Если будет любое соглашение о прекращении огня, я боюсь, это будет только временно. Мы уже видели это в 2014-105 годах с Минскими соглашениями. Так что президент Павел может быть прав, что могут быть определенные временно оккупированные территории, но это не меняет наш подход", – сказал Мариан.

Напомним, что в интервью The New York Times Павел сказал, что по "наиболее вероятным" сценарием окончания войны часть украинских территорий может остаться под российской оккупацией. По его мнению, такая ситуация может быть временной, однако это не означает, что оккупация не продлится годами.

В украинском МИДе, реагируя на слова Павела, подчеркнули, что временные решения не возобновят полноценный мир в Украине, а лишь отсрочят войну. Там напомнили, что вывод войск РФ из Украины является одним из обязательных пунктов Формулы мира Зеленского.

Позже президент Чехии отреагировал на возмущение МИД Украины, отметив, что не говорил "ничего такого, чего не говорил раньше". По его убеждению, надежда на то, что война закончится однозначным успехом Украины, может оказаться очень опасной для всех.

Как сообщал OBOZ.UA, российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко считает, что не стоит причислять Павела к лагерю врагов Украины. Президент Чехии пытается быть реалистом, ведь ситуация на фронте сложная.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!