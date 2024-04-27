'Они боятся!' В ВСУ объяснили, почему Россия начала прятать свои подлодки

Вечером 27 апреля российские террористы впервые за долгое время атаковали Украины крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Враг запускал их с двух подводных лодок.

При этом оккупанты используют эти подлодки не часто, потому что боятся, что их уничтожат украинские силы обороны. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, если бы российские захватчики были уверены на 100% в своих способностях, то субмарины выходили бы в Черное море чаще. Недавно враг несколько раз выводил подлодки в море, чтобы оценить свои возможности. В то же время применения ракет "Калибр" во время массированной атаки было ожидаемым.

"Это применение было ожидаемым. Конечно, враг пытается как-то вернуть любой функционал Черноморскому флоту, потому что они сейчас спрятались на базе в Новороссийске и там находятся. Скорее всего, они будут заходить в пункт базирования. Больше кораблей в море не находится", - сказал Плетенчук о ситуации в Черном море.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову. В городе прогремели взрывы, повреждена гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что 27 апреля российские оккупационные войска устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Применил враг ракеты разного типа, включая баллистику, под ударом оказались Днепропетровщина, Львовщина и Ивано-Франковщина.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 апреля российские террористы устроили массированную ракетную атаку по Днепропетровской области. Под прицелом врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура региона. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 13 ракет.