'Они круто двигаются только по полям': Жмайло объяснил изменение тактики армии РФ после провала в Купянске

После неудачной попытки захода в Купянск на Харьковщине войска РФ перебросили на другие участки фронта, в частности на Лиманское, Северское направления, где местность более выгодна для продолжения давления. Кроме этого, точечными продвижениями, как на севере, агрессор пытается растянуть оборону Украины.

Действия врага на фронте прокомментировал Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA он заявил, что захватчики пытаются использовать слабые места Сил обороны Украины.

Оккупанты используют тактику инфильтрации, локальных прорывов

Эксперт отметил, что сейчас российские боевики нацелены на то, чтобы растянуть наши войска.

"Ведь у нас есть нехватка кадров, прямая нехватка людей. Россияне это прекрасно понимают, поэтому прибегают к тактике инфильтрации, локальных прорывов, когда они просто пробегают позиции, – несмотря на то, что она приводит к огромным потерям врага", – объяснил цель противника он.

Украинскому командованию приходится искать людей, чтобы просто латать эти дыры. "Потому что концентрация наших войск на границе и на горячей линии боестолкновения является, мягко говоря, очень и очень разной. Россияне пытаются нащупать слабые щели и создать видимость того, что фронт сыпется", – заявил Жмайло.

Вряд ли это станет основным новым приоритетом агрессора. Эксперт напомнил, что на лето 2025 года у оккупантов были три главые цели: Купянск, Покровско-Мирноградская агломерация, Гуляйпольское направление.

"В Купянске они надорвались, в Гуляйполе продолжаются тяжелые бои, есть большая серая зона, но традиционно россияне в городе погрязли. Там начались городские бои, потому что они круто двигаются только полями. С Купянска они были переброшены на другие участки – на Лиман, на Северск, – для того, чтобы продолжать давление на более выгодной для себя местности", – рассказал Жмайло.

Он уверен, что внезапно подтянуть войска и сформировать большую группировку на каком-то новом направлении россияне не в состоянии, ведь обстановку мониторит украинская разведка.

Самая первая задача противника – дожать Покровск и Мирноград

После вопроса о Константиновке Жмайло согласился, что враг в перспективе захочет оккупировать и этот населенный пункт.

"Он ставит себе такую цель, но исключительно тогда, когда он сможет завершить вопрос Покровска и Мирнограда. На это указывали, в частности, и те офицеры Генерального штаба, с которыми я общался. Россияне, конечно, пытаются инфильтрироваться в Константиновку. Более того, там проводятся мероприятия по проверке на гражданство Украины, ведь есть большое пробегание россиян в гражданской одежде. Силы обороны проверяли, есть ли у людей украинские паспорта, действительно ли это местные жители. К сожалению, у нас нет принудительного отселения из зоны боевых действий.

Но, как мы видим, несмотря на то, что на юго-восток от города есть серая зона, большой концентрации противника, каких-то крупных группировок там, к счастью, нет. Есть лишь единичные группы", – рассказал эксперт.

Причиной он назвал продолжение боев в Покровске и Мирнограде, где в городской застройке идет "большое перемалывание сил" ВС РФ.

"Насколько большое, что россияне уже прибегают к необдуманным шагам, таким как механизированный штурм в районе Родинского. 40 единиц бронетехники было полностью разбито, и мы сохранили условную горловину для обеспечения логистики нашего Мирноградского и Покровского гарнизонов, к сожалению, исключительно с помощью роботизированных наземных комплексов", – сказал Жмайло.

Как ранее писал OBOZ.UA, 23 декабря в 38-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС ВСУ заявляли, что войска страны-агрессора России не взяли Мирноград в классическое "кольцо". За город продолжаются бои, украинские военные контролируют часть районов.

