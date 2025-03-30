Операция по уничтожению 'Москвы' спланирована исключительно ВМС ВСУ: Плетенчук отреагировал на расследование NYT

Уничтожение всем известного крейсера "Москва" было операцией, разработанной исключительно Военно-морскими силами ВСУ. Она не была ни с кем согласована, кроме украинского руководства.

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Такое заявление сделал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, опровергнув информацию, которая была опубликована как расследование NYT. Он добавил, что военные не получали никаких координат по месту нахождения крейсера "Москва"

Эта операция была полностью спланирована и выполнена исключительно Военно-морскими силами. Мы, конечно, согласовали нанесение огневого поражения с высшим руководством согласно структуре подчинения. Получив соответствующее разрешение, и это, конечно, руководство украинское, военные нанесли этот удар", – сказал Плетенчук.

Он отметил также, что информация о координации и предоставлении точной информации места нахождения флагмана Черноморского флота не соответствует действительности, равно как и информация о том, что это необходимо было согласовывать

В частности, представитель ВМС ВСУ добавил, что сейчас ситуация в Черном и Азовском морях остается стабильной.

"И это, кстати, тоже последствия в том числе этой операции, которая в свое время стала просто очередным поворотным моментом", – рассказал Плетенчук.

По его словам, сейчас в акватории Черного моря остается две подлодки врага, которые являются носителями крылатых ракет.

"Каждый из них может иметь до четырех снаряженных "Калибров". В Азовском море вражеские корабли отсутствуют уже более 6 месяцев", - резюмировал ситуацию Плетенчук.

Что предшествовало

30 марта в материале The New York Times появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки свирепствовали, когда Украина потопила флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва". Возмущение американских чиновников вызвало то, что украинские военные не предупредили партнеров о запланированной операции, Вашингтон же не собирался разрешать Украине наносить удары по "символам российского могущества".

Напомним, удары по флагману Черноморского флота РФ украинские военные нанесли 13 апреля 2022 года. Для поражения были применены ракеты "Нептун". В итоге он пошел ко дну.

В России сначала пытались отрицать потерю флагмана, но в конце концов подтвердили пожар на крейсере "Москва", правда, без упоминаний об украинских ракетах.

Известно, что потопленный крейсер имел артиллерийское, зенитное, противолодочное и минно-торпедное вооружение. Кроме того, на нем находились 16 пусковых установок противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" с дальностью впечатления целей до 1000 км, а еще корабль перевозил на борту один вертолет Ка-27. Экипаж мог составлять около 500 человек. Судьбу находившихся на борту флагмана на время удара моряков в России тщательно скрывают, так и не признав наличие погибших на официальном уровне.

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