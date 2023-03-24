Опять не там ''курили''? В оккупированной Горловке ночью произошла ''бавовна''. Фото

В Горловке в Донецкой области в ночь на пятницу, 24 марта, прогремели взрывы. Этот населенный пункт захвачен оккупантами в результате российской вооруженной агрессии с 2014 года.

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Об этом сообщили местные каналы в Telegram. Как отмечается, предположительно, защитники Украины устроили российским оккупантам мощную "бавовну". Захватчикам мог прилететь "привет" от реактивной системы залпового огня HIMARS.

По данным очевидцев, прогремел мощный взрыв. На опубликованных в сети кадрах видно, что после этого начался сильный пожар.

Официально данные относительно "бавовны" в оккупированной Горловке в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины пока не комментировали.

"Неужели россияне снова не там "курили"? Ждем подробности от Генштаба!" – написали на канале "Мы Украина".

Отметим, что накануне "бавовна" случилась в оккупированном Россией Донецке. В результате взрывов, прогремевших в городе, уничтожены склад боеприпасов и личный состав врага.

А 20 марта над Донецком сработали российские системы противовоздушной обороны – захватчики сбили свой самолет. Пилот успел катапультироваться, предварительно известно, что ему удалось спастись.

Хотя оккупанты поспешили заявить, что якобы был сбит украинский беспилотник, по предварительным данным, захватчики могли сбить над городом свой Су-27 или Су-35.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта по железнодорожному узлу оккупантов во временно захваченном РФ Джанкое в Крыму ударили дронами. Эта атака продемонстрировала, что Россия не способна защитить с помощью ПВО оккупированный полуостров, а потенциально – и свою материковую часть.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов в захваченном Россией Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

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