Оснащенный РСЗО морской дрон Sea Baby может работать также и по наземным целям, – Малюк

Морской дрон Sea Baby, оснащенный реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град", может использоваться не только по морским, но и по наземным целям в прибрежной зоне. В частности, таким образом были поражены опорные пункты врага на Кинбурнгской косе в Николаевской области.

Об этом рассказал руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк в ходе общения с журналистами. По его словам, оснащенный "Градом" Sea Baby используется для поражения наземных плоскостных целей в прибрежной зоне, а также для непосредственного огневого контакта в море.

"Нами успешно адаптированы (под Sea Baby. – Ред.) РСЗО "Град", которые уже нами успешно используются. Первый пуск был еще 20 декабря прошлого года. Несколько дней назад россияне обнародовали видео уже своего разведывательного БПЛА, и в принципе это не является уже большой тайной, поэтому мы позволили себе показать (дрон с "Градом". – Ред.)", – сказал глава СБУ.

Василий Малюк подтвердил, что модернизированные Sea Baby применяются "довольно эффективно".

"Опорные пункты на Кинбурнгской косе мы уже поражали", – сообщил он.

По словам руководителя украинской спецслужбы, "Град" – это не единственное ноу-хау, которое СБУ использует на этом морской дроне.

"...Много всего нового, и это не единственная история, которая сегодня используется как ноу-хау, я имею в виду РСЗО. Там есть много других разновидностей вооружения, которые дрон несет на себе как многоцелевая платформа, но на широкую общественность мы этого рассказывать не будем, чтобы не помогать нашим врагам", – сказал Малюк.

Он добавил, что военные корабли РФ сейчас скрываются в порту Новороссийска Краснодарского края, куда СБУ "вместе с другими Силами обороны их загнали".

Но и там они не могут чувствовать себя в безопасности, потому что дроны СБУ их и там достают, как это было с большим десантным кораблем "Оленегорский горняк" летом 2023 года.

В общей сложности дроны СБУ поразили 11 российских кораблей, а также Крымский мост.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Малюк, выступая во время саммита UNITED24, подтвердил, что Sea Baby оснастили "Градами". По словам руководителя СБУ, это новая веха в истории морских сражений.

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