"Основная сила удара была направлена на людей": в ОГПУ рассказали детали ракетного обстрела Россией Чернигова

Ракета с баллистической траекторией "Искандер-М", которая ударила по Чернигову 19 августа, была запрограммирована на подрыв в воздухе. Это может означать, что целью атаки было не столько здание драмтеатра, сколько люди.

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Об этом в эфире телемарафона 20 августа заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, в составе Офиса генерального прокурора Украины Юрий Белоусов. Озвученные им данные собрали украинские следователи.

"Россия использовала ракету "Искандер-М". И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она подорвалась в воздухе", – сказал сотрудник ОГПУ.

Он объяснил: такой взрыв используется, чтобы увеличить поражение живой силы на открытой местности.

Безусловно, здание театра получило повреждения. "Но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей", – считает руководитель Департамента.

Также он рассказал, что следователи устанавливают лиц, причастных к обстрелу (и тех, кто отдавал приказ, и тех, кто выполнял). Также изучаются все обстоятельства, связанные с организацией выставки.

По словам Белоусова, сейчас продолжается установление лиц из числа командного состава ВС РФ, которые отдали приказ об осуществлении этого удара и конкретной воинской части, которая непосредственно запускала ракету.

Также отрабатывается версия о наведении удара вражескими агентами на территории Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Из-за прилета ракеты оккупантов в центр Чернигова погибло семь человек. Количество пострадавших – 156. Из них 41 находится в больнице.

– В частности, жертвой атаки стала 6-летняя Софийка, отец которой защищает страну на фронте. Мать девочки госпитализировали в тяжелом состоянии.

– Черниговский драмтеатр – один из старейших областных театров Украины, созданных в 1920-е годы во время украинизации в УССР. Как он выглядит внутри после ракетного удара – смотрите по ссылке.

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