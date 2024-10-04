Остин провел переговоры с Умеровым: обсудили динамику боевых действий и приоритеты помощи Украине

В четверг, 3 октября, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на поле боя и потребности Украины в вооружении и боевой технике.

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Об этом сообщила помощница спикера американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Ее цитирует " Укринформ ".

"Министр Остин сегодня говорил по телефону со своим украинским коллегой, министром обороны Умеровым", - отметила представительница Пентагона.

Она сообщила, что речь шла о текущей динамике боевых действий. Также министры обсудили приоритеты помощи Украине в сфере безопасности.

Рустем Умеров также предоставил главе Пентагона обновленную информацию об операциях украинской стороны, положении дел на поле боя и потребности в дополнительных возможностях, отметила Сингх.

Напомним, в этот же день 3 октября министр Рустем Умеров встретился с представителями оборонных компаний США, Европейского Союза и Турции. Они договорились совместно производить ракеты и дроны. По словам министра обороны Украины, встреча была очень результативной.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Пентагоне и Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи на 2,4 миллиарда долларов. Это уже 21-й пакет помощи нашей стране от администрации Байдена.

Ранее также стало известно, что Штаты приняли решение о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 млрд долларов. Также будут введены дополнительные санкции против страны-агрессора России.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что на сегодняшний день военная помощь нашей стране является основой помощи международных партнеров. По его словам, Украина на 80% зависит от помощи союзников.

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