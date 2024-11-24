"Отбросить шантаж и усилить воздушный щит": Сибига обратился к партнерам после применения Путиным "Орешника"
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал применение Россией баллистической ракеты средней дальности (БРСД) по Днепру типичным шантажом. Он призвал Запад игнорировать угрозы Кремля и усилить воздушный щит над украинским государством.
Соответствующее заявление Сибига обнародовал 24 ноября на официальной странице в соцсети X. "Использование Россией БРСД является типичным шантажом. Путин пытается всех отпугнуть от поддержки Украины", – написал глава украинского МИД.
Он также призвал союзников Киева действовать решительно, несмотря на шантаж Москвы.
"Партнеры Украины должны действовать с точностью до наоборот: отбросить шантаж, усилить поддержку и укрепить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать такие ракеты", – заявил Сибига.
Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября армия страны-агрессора России запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру из Астраханской области. О типе применяемого вооружения рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Кремлевский лидер Путин объявил об ударе ракетой "Орешник" – неизвестной ранее БРСД – в ответ на удары по РФ дальнобойными западными ракетами.
По данным СМИ, в действительности враг ударил ракетой РС-26 "Рубеж", а в ГУР говорят, что по Днепру, вероятно, ударили из российского комплекса "Кедр".
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 24 ноября пригрозил Европе новыми ударами "Орешника", от которых бомбоубежища якобы "не помогут", а за возможную передачу Киеву ядерного оружия пообещал аналогичную поддержку "врагам США".
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