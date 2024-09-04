Отдал жизнь за Украину: на войне погиб военнослужащий и журналист Богдан Затула

На войне погиб недавно мобилизованный 28-летний журналист Богдан Затула. В рядах ВСУ он не пробыл даже месяц.

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О горькой потере сообщило издание "Новости. Live", в котором Богдан работал до мобилизации.

Богдан Затула родом из Харькова. Он работал редактором новостной ленты "Зеркала недели", а впоследствии присоединился к команде "Новости.Live". Богдан освещал события в родном городе, снимал последствия атак оккупантов, фиксируя преступления русской армии.

"Наш коллега был талантливым и трудолюбивым журналистом. Знал, чем жив город, всегда снимал последствия атак оккупантов, фиксируя преступления русской армии. Богдан запомнился добрым и общительным, никогда не отказывал в помощи", – написали его коллеги.

31 июля 2024 Богдана мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Он был делопроизводителем вещной службы одной из воинских частей.

А 26 августа при мощном артиллерийском ударе по учебному центру в Новомосковске Днепропетровской области Богдан погиб.

"Бодя был очень светлым и талантливым человеком. Самая большая дикость для меня – его мобилизовали 31 июля, а уже 26 августа он погиб в результате обстрела тыловых позиций", – рассказал о гибели друга политический обозреватель Руслан Зерницкий.

В апреле ему исполнилось 28 лет. Похоронили Богдана Затулу на Аллее Славы в Харькове.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с российскими оккупантами погиб украинский чемпион мира и многократный чемпион Украины по кикбоксингу Роман Головатюк. 28-летний финалист Всемирных игр после начала полномасштабного вторжения пошел служить добровольцем. Был в звании младшего сержанта.

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