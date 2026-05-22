Отдельный приоритет – склады боеприпасов: пограничники показали, как пополняют 'кладбище лома' вражеской техники. Видео

Ежедневно украинские воины уничтожают вражескую силу и технику противника. На этот раз результативные операции состоялись в Черниговской области, где отличились дроноводы 105 погранотряда имени князя Владимира Великого.

Приоритетные удары состоялись по российским полевым складам боеприпасов. Кадры публикует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Под удары попадают пушки, военный транспорт, средства РЭБ и дроны. Отдельный приоритет – склады боеприпасов, которые больше не будут угрожать ни жителям приграничья, ни нашим бойцам", – описывают свою работу погранвойска.

В то же время силовики Национальной гвардии стали добивать своими дронами-камикадзе к временно оккупированному Донецку. В результате недавней атаки был показательно уничтожен вражеский военный грузовик с личным составом.

Также полицейские дроноводы на Покровском направлении активно используют современные технологии для уничтожения оккупантов и вражеской техники и ночью, и днем. Национальная полиция Украины показала работу своих экипажей БПЛА, которые занимаются аэроразведкой, ликвидацией российской пехоты и прикрытием украинских позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские БПЛА-перехватчики P1-SUN впервые сбили российские БПЛА "Гербера" с FPV-дронами на борту. К работе по вражеским целям были привлечены экипажи частей Сухопутных войск ВСУ.

