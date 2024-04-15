Открыли огонь на поражение: на Сумщине пограничники отбили нападение вражеской ДРГ

В Сумской области бойцы пограничной службы отбили российским диверсантам желание проникнуть в глубь Украины. Заметив вражескую диверсионно-разведывательную группу, защитники открыли огонь на поражение.

Попытку прорваться через границу оккупанты предприняли 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ на официальном сайте.

Там отметили, что активность российских ДРГ на границе в Сумской области остается достаточно высокой. Для противодействия диверсантам подразделения Сил обороны применяют все возможные контрмеры.

В воскресенье пограничники, выполнявшие боевое задание на одном из направлений госграницы на Сумщине, обнаружили несколько человек вражеской ДРГ, пытавшейся зайти в Украину территории государства-агрессора.

По диверсантам сразу же открыли огонь на поражение. Отстреливаясь из стрелкового оружия, захватчики отступили.

В ГПСУ добавили, что и пограничники, и бойцы других составляющих Сил обороны делают все необходимое, чтобы защитить украинскую территорию от российского агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине марта защитники остановили три вражеских ДРГ в Сумской области. Несколькими днями ранее украинские воины накрыли огнем российских диверсантов, которые под прикрытием ночи пытались подойти к правому берегу Днепра на Херсонщине в районе Антоновского моста.

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