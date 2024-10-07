Отличились в боях за Украину: Зеленский встретился с воинами ТРО и вручил им государственные награды. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 октября посетил основной командный пункт командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. В ходе визита он провел встречу с бойцами и вручил им государственные награды за проявленную отвагу в боевых действиях.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Глава государства также заслушал доклад командующего Сил ТрО Игоря Плахуты о задачах, выполняемых бригадами терробороны в зоне активных боевых действий.

Зеленский поблагодарил всех, кто ежедневно проявляет преданность и стойкость на фронте, отметив, что украинские защитники снискали заслуженную славу и уважение. Он напомнил о героических подвигах территориальной обороны в защите Харькова, северных областей страны, боях на Донетчине, освобождении Херсонщины и обороне Николаевской и Запорожской областей.

Президент подчеркнул, что каждое подразделение терробороны является важным звеном в общей защите страны, удерживая фронт и поддерживая другие военные бригады.

"Мы все ценим каждое подразделение территориальной обороны Украины, которое сейчас устойчиво держит фронт и обеспечивает надежную опору позициям других наших бригад, стоящих рядом с бригадами терробороны", – сказал Зеленский.

Во время церемонии награждения Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" Героя Украины капитану Юрию Жуковцу. В апреле этого года, в составе сводного подразделения Харьковской области, под плотным огнем российских окупантов он отразил утраченные позиции и провел на них новые подразделения.

Жуковец лично оказал первую медицинскую помощь раненому собратью и организовал эвакуацию, взял в плен 11 российских военных, получил ранения, однако продолжал руководить операцией до полной зачистки населенного пункта.

Кроме того, пятеро бойцов получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, один защитник был награжден орденом "За мужество" ІІ степени, а еще семеро — орденами "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, 1 октября Зеленский посетил военных, проходящих лечение после полученных на поле боя ранений. Глава государства приветствовал воинов с Днем защитников и защитниц Украины и вручил им государственные награды.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины отметил подвиг воинов, борющихся за свободу и независимость нашей страны против российской оккупационной армии. Также он вручил государственные награды в честь Дня защитников и защитниц Украины.

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