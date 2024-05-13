Отработали невероятно метко: воины ВСУ уничтожили сразу пять танков и пять БМП, которыми враг шел в штурм. Видео

Украинские военные точными ударами артиллерии уничтожили пять танков и пять БМП врага, пытавшихся штурмовать позиции Сил обороны. Остатки военной техники оккупантов добивали дронами.

"Взрывное" видео в понедельник, 13 мая, опубликовала пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В подразделении сообщили, что во время вражеского штурма было уничтожено сразу десять единиц российской военной техники.

Поразить машины оккупантов удалось при содействии приданых подразделений и боевых побратимов из 45-й отдельной артиллерийской и 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригад.

"В результате невероятно точных выстрелов артиллерии и добивания дронами сожжено пять танков и пять БМП, пытавшихся штурмовать наши позиции", – рассказали военные.

В 63-й ОМБр добавили: для того чтобы остановить такие прорывы противника, приходится платить самую высокую цену.

"Но мы гарантируем, что каждая капля крови нашего воина пролита не зря. Она оборачивается для врага в десять раз большими потерями! Вечная память павшим бойцам. Слава ВСУ!" – говорится в сообщении бригады.