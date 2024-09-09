Ответственность исключительно персональная: Зеленский установил четкие сроки и требования по защите объектов энергетики. Видео

С целью защиты энергетической инфраструктуры Украины есть четкие сроки и требования к каждому объекту. Речь идет как о физической защите, так и о прикрытиях с воздуха, ответственность за это будет исключительно персональная.

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Соответствующее заявление озвучил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 9 сентября. Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале.

В частности, президент сообщил, что в понедельник провел заседание Ставки верховного главкома, на котором обсуждали несколько ключевых вопросов.

Каждая речь шла о защите энергетики от российских ударов, защите позиций воинов Сил обороны Украины на фронте.

Также подробно разобрали поставки ВСУ артиллерии, включая "Богданы", и снабжение наших бригад техникой.

"Об энергетике: есть четкие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха. Нужен абсолютно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мер. Ответственность за это исключительно персональная – и за строительство защиты, и за работу ПВО" , – заявил Зеленский.

Также власти подробно работают и относительно комплектации боевых бригад и бригад резерва, заявил он.

По словам Зеленского, на заседании Ставки министр обороны Рустем Умеров докладывал о результатах 24-го "Рамштайна" и его переговорах с партнерами.

"Все достигнутые договоренности должны быть реализованы максимально быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чем мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в снабжении и выполнении всех" обещаний партнерами напрямую зависит ход войны", – заявил глава государства.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свою очередь выступал с "подробным сугубо военным докладом", рассказал Зеленский. В первую очередь речь шла о донецких направлениях.

"Благодарю всех наших подразделений на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно устойчиво отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское – именно там российская армия должна потерять больше боеспособности", – сказал президент.

Отдельно Сырский доложил об обороне в Харьковской области и об активных действиях ВСУ в Курской области РФ.

"Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают Россию к четкому знанию, где ее земля, а где – соседей", – заявил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский рассказал, что 9 сентября провел несколько совещаний с украинской международной командой:

"Готовим саммит Крымской платформы на 11 сентября. Команда первой леди готовит специальный наш дипломатический формат – Саммит первых леди и джентльменов, который тоже состоится на этой неделе. И готовим новые переговоры с партнерами ради большей силы для Украины, ради больших возможностей для нашего общества и ради Приближение справедливого мира. Помним ключевую цель – мир для Украины, для всей Украины, для всех наших людей. Спасибо каждому и каждому в мире, кто помогает".

Как сообщал OBOZ.UA, согласно отчету ISW, опубликованному накануне, ВСУ продолжают наступать на нескольких направлениях в Курской области РФ и имеют определенные успехи. Также аналитики указали, что украинские военные мгновенно уничтожают понтонные переправы, которые противник постоянно пытается наводить после уничтожения мостов через Сейм.

На днях Зеленский заявил, что за месяц операции Украины в Курщине РФ потеряла 6 тыс. своих военных убитыми и ранеными, в плен взято более 600 оккупантов.

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