Пал в бою за Украину: на Полтавщине простились с нацгвардейцем Дмитрием Хабаровым. Фото

Защищая Украину, погиб нацгвардеец Дмитрий Хабаров из Полтавщины. Свой последний бой он принял 5 апреля в Донецкой области.

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С Героем, павшим смертью храбрых, 11 апреля простились в его родном городе Кременчуге. Об этом сообщили в Кременчугском городском совете.

"11 апреля Кременчуг попрощался с солдатом Хабаровым Дмитрием Ивановичем. У 43-летнего воина остались мать, жена и дочь. Погиб Дмитрий Хабаров 5 апреля 2025 года на Донбассе, выполняя боевое задание по защите Украины, ее суверенности и территориальной целостности, преданный Военной присяге и Украинскому народу", – говорится в сообщении.

Как рассказало местное издание "Кременчугский телеграф", родился будущий солдат Национальной гвардии Украины 14 апреля 1981 года. Учился в Кременчугском лицее №17.

"Провести павшего бойца в последний путь собрались самые родные — семья, знакомые, друзья, приехали и представители одной из частей НГУ. Родные встречали защитника со слезами на глазах и, склонив головы, отбыли отпевание его души... После панихиды в Свято-Николаевском соборе похоронили Дмитрия Хабарова на Свиштовском кладбище в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины", – пишет издание.

Защитнику навеки осталось 43 года, до своего дня рождения он не дожил чуть больше недели.

Напомним, ранее стало известно, что на Запорожском направлении погиб военный из Тернопольщины. Василий Починюк 1979 года рождения был стрелком в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что в Сумской области погиб воин из Тернопольщины. Ивaн Петрунек был командиром стрелкового отделения.

Также сообщалось, что в Сумской области погиб Александр Коржевич из Криворожья. 30-летний военный до полномасштабного вторжения России работал в "АрселорМиттал Кривой Рог" водителем.

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