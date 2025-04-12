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Пал в бою за Украину: на Полтавщине простились с нацгвардейцем Дмитрием Хабаровым. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
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Пал в бою за Украину: на Полтавщине простились с нацгвардейцем Дмитрием Хабаровым. Фото

Защищая Украину, погиб нацгвардеец Дмитрий Хабаров из Полтавщины. Свой последний бой он принял 5 апреля в Донецкой области.

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С Героем, павшим смертью храбрых, 11 апреля простились в его родном городе Кременчуге. Об этом сообщили в Кременчугском городском совете.

Пал в бою за Украину: на Полтавщине простились с нацгвардейцем Дмитрием Хабаровым. Фото

"11 апреля Кременчуг попрощался с солдатом Хабаровым Дмитрием Ивановичем. У 43-летнего воина остались мать, жена и дочь. Погиб Дмитрий Хабаров 5 апреля 2025 года на Донбассе, выполняя боевое задание по защите Украины, ее суверенности и территориальной целостности, преданный Военной присяге и Украинскому народу", – говорится в сообщении.

Как рассказало местное издание "Кременчугский телеграф", родился будущий солдат Национальной гвардии Украины 14 апреля 1981 года. Учился в Кременчугском лицее №17.

"Провести павшего бойца в последний путь собрались самые родные — семья, знакомые, друзья, приехали и представители одной из частей НГУ. Родные встречали защитника со слезами на глазах и, склонив головы, отбыли отпевание его души... После панихиды в Свято-Николаевском соборе похоронили Дмитрия Хабарова на Свиштовском кладбище в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины", – пишет издание.

Пал в бою за Украину: на Полтавщине простились с нацгвардейцем Дмитрием Хабаровым. Фото

Защитнику навеки осталось 43 года, до своего дня рождения он не дожил чуть больше недели.

Пал в бою за Украину: на Полтавщине простились с нацгвардейцем Дмитрием Хабаровым. Фото
Пал в бою за Украину: на Полтавщине простились с нацгвардейцем Дмитрием Хабаровым. Фото

Напомним, ранее стало известно, что на Запорожском направлении погиб военный из Тернопольщины. Василий Починюк 1979 года рождения был стрелком в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что в Сумской области погиб воин из Тернопольщины. Ивaн Петрунек был командиром стрелкового отделения.

Также сообщалось, что в Сумской области погиб Александр Коржевич из Криворожья. 30-летний военный до полномасштабного вторжения России работал в "АрселорМиттал Кривой Рог" водителем.

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