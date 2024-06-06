Папа погиб на месте, трехлетний сын, мама и бабушка были ранены: как спасали пострадавших от удара РФ по Донбасу. Видео

В результате удара вражеской авиабомбы по частному дому в Донецкой области пострадала целая семья. Отец семьи погиб на месте, а трехлетний сын, мать и бабушка получили ранения.

Парамедики прибыли на место в первые минуты после обстрела. Как спасали пострадавших от удара РФ, показали в Министерстве внутренних дел.

Вчера около 22:25 россияне сбросили авиабомбу "УМПБ Д-30СН" на частный дом в селе Бересток возле Константиновки. В результате дом семьи был частично разрушен, возник пожар, люди оказались под завалами.

От удара россиян пострадали четыре местных жителя: 35-летний мужчина погиб, трехлетний мальчик, его 33-летняя мать и 61-летняя бабушка были госпитализированы с травмами.

Парамедики и спасатели ГСЧС быстро прибыли на место происшествия, разбирали обломки, извлекали раненых и оказывали медицинскую помощь. Пострадавшим оперативно оказали помощь и доставили их в больницу.

Кроме того, Селидово в Донецкой области пережило четыре авиаудара. Утром две авиабомбы "УМПБ Д-30СН" были сброшены на город, в результате чего ранен 62-летний мужчина. Около 22:10 произошел повторный обстрел, во время которого пострадали еще 6 жителей: трое мужчин (35, 43 и 49 лет) и три женщины (45, 66 и 71 год). Полицейские и медики проводили эвакуацию раненых и оказывали помощь.

Напомним, что этой ночью защитники неба уничтожили 17 из 18 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях

Как сообщал OBOZ.UA, 26 мая на Хмельнитчине силы ПВО сбили шесть беспилотников и одну ракету во время российских обстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений, произошло лишь аварийное отключение света.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!