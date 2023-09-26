Паромный пункт пропуска 'Орловка' приостановил работу после ночной атаки РФ: подробности

После ночной атаки РФ на Одесщине временно приостановил работу паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Сейчас там проводят мероприятия по возобновлению функционирования.

Об этом утром 26 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Румынию", – говорится в сообщении.

В свою очередь в Силах обороны юга Украины рассказали, что враг атаковал южные регионы ракетами и "шахедами".

"Дроновая атака длилась два часа. Враг вновь терроризировал Подунавье Одесщины. Направлял "шахеды" по Николаевщине, Херсонщине и центральным областям Украины", – говорится в сообщении.

В международном пункте пропуска осуществляются стабилизационные мероприятия, пропуск приостановлен. Автомобили переориентирован из-за ближайших пунктов пропуска, заявили в Силах обороны юга.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 26 сентября РФ нанесла массированный удар по Одесщине. Большинство БПЛА были сбиты, но есть и прилеты: повреждена припортовая инфраструктура, сгорели фуры и пострадали водители.

– В Кривом Роге прогремел мощный взрыв и поднялся столб дыма. Прилет пришелся по одному из предприятий, информация о последствиях уточняется.

– На Черкасщине один из дронов-камикадзе попал в инфраструктурный объект. К счастью, обошлось без пострадавших.

– Силы ПВО Украины уничтожили 26 из 28 "шахедов", запущенных агрессором.

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