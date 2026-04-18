Партизаны вывели из строя подстанцию на железной дороге в Луганске, которую круглосуточно использовали оккупанты

Партизанское движение "АТЕШ" успешно вывело из строя железнодорожный узел электроснабжения во временно оккупированном Луганске. Подстанция использовалась для нужд российских войск.

Об этом говорится в официальных соцсетях партизанского движения. Агент успешно проник на энергообъект и уничтожил там электротрансформатор.

В "АТЕШ" говорят, что из-за полученных повреждений объект будут ремонтировать неделю.

"Подстанция питала железнодорожный узел, через который круглосуточно шли эшелоны с техникой и боекомплектом. Удар создал задержки в снабжении группировок на Лиманском и Константиновском направлениях. Теперь оккупанты вынуждены перестраивать логистику и искать обходные пути", – говорят партизаны.

Последние операции "АТЕШ"

Одну из диверсий против оккупантов партизаны устроили в населенном пункте Горный Щит Свердловской области России. Во время операции был успешно уничтожен телекоммуникационный шкаф ключевой вышки связи.

Кроме того, другую диверсию агенты провели в Ростовской области, уничтожив тепловоз, который уже не подлежит восстановлению. Диверсию провели на железнодорожном узле, имеющемважное значение для военной логистики и снабжения оккупантов, воюющих на Запорожском направлении.

По данным движения, в оккупированном Крыму возникли перебои со светом, система не выдерживает нагрузки. Ситуацию на полуострове партизаны охарактеризовали как "начало энергетического хаоса".

Напомним, один из агентов "АТЕШ" из числа российских военнослужащих устроил диверсию в своем подразделении. В Северодонецке Луганской области он уничтожил военный автомобиль 123 отдельной артиллерийской бригады ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, там же, в российском штабе партизаны устроили блэкаут, в результате чего был уничтожен трансформатор, питавший командный пункт вражеских артиллеристов.

