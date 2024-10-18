'Партнеры хотят понять': Умеров рассказал, обсуждается ли снижение мобилизационного возраста до 18 лет

Министр обороны Рустем Умеров опроверг информацию о якобы давлении со стороны США на Украину по снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Он подтвердил, что западные партнеры иногда интересуются, почему Украина не мобилизует граждан от 18 до 25 лет, но никакого давления с целью снизить мобилизационный возраст не было.

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Об этом министр сообщил на брифинге 18 октября, передает Радио Свобода. Умеров подчеркнул, что мобилизация в Украине проходит в соответствии с действующим законодательством.

"Первое: о мобилизации обсуждений не было. Второе: мы не комментируем слухи. Третье: когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон (о мобилизации – Ред.), в котором ясно понятно, как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра", – сказал министр.

Он отметил, что время от времени обсуждается этот вопрос, поскольку партнеры Украины "хотят понять, почему мы не мобилизуем людей в возрасте от 18 до 25 лет". По его словам, украинские власти объясняют, что это было решение Верховной Рады, которая позволила правительству мобилизовать людей в возрасте от 25 до 60 лет.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в решениях о мобилизации, Умеров сослался на действующее законодательство.

"Мы всегда хотим давать выбор человеку, чтобы он сам выбирал. Сейчас, как мы говорим, мы работаем согласно всем нормам законодательства. В законодательстве четко определено, из 25 и выше. Если есть желание кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады", – добавил Умеров.

Ранее в ГНСУ рассказали, действуют ли ограничения на пересечение границы для юношей 16-17 лет. В Государственной пограничной службе отметили, что после пика выездов в 2022 году количество покидающих Украину существенно не возросло.

Как сообщал OBOZ.UA, более 40 украинцев погибли, пытаясь незаконно пересечь границу, в основном через реки и горы. Пограничники неоднократно спасали людей, которые бродили в горах и оказывались на грани истощения. Наибольшее количество попыток незаконного пересечения границы зафиксировано на участках с Румынией и Молдовой.

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