Пентагон: поврежденная система Patriot в Украине уже починена, она в полностью рабочем состоянии

В Пентагоне сообщили, что одна система Patriot в Украине была повреждена российскими обстрелами. Однако пока ее уже починили и она полностью в рабочем состоянии.

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Об этом заявила на брифинге в Минобороны США Сабрина Сингх. Система, вероятно, была повреждена во время российских обстрелов украинской столицы 16 мая.

Напомним: минобороны России сообщило во вторник, что якобы "высокоточный удар гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по городу Киеву поразил зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства".

Со своей стороны, украинские официальные лица заявили, что они успешно перехватили все шесть гиперзвуковых ракет, выпущенных оккупантами, но украинские военные отказались комментировать заявление россиян о поражении системы Patriot.

Издание CNN сообщило, ссылаясь на официального представителя США, что надо определить степень повреждений, и нужно ли полностью свернуть систему или украинцы просто отремонтируют ее на месте.

При этом в Воздушных силах ВСУ заявили, что ЗРК Patriot с помощью ракет "Кинжал" уничтожить невозможно. Там пояснили, что дивизион имеет радар и до 8 пусковых установок, расположенных отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Минобороны Украины шуткой ответило на фейки пресс-службы российского оборонного ведомства. Там отметили, что России не нужна армия, ведь "победами" на поле боя ее легко смогут "обеспечить" провластные СМИ и пресс-служба российского МО;

– спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал украинцев сохранять спокойствие в вопросе Patriot. Он подчеркнул, что уничтожить систему одним российским "Кинжалом" – нереально. Даже если на технике есть какие-то повреждения, они будут оперативно устранены.

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