Перебросила в районы поблизости с Украиной более 7 тысяч: в ГУР рассказали, чем Россия вооружила военных КНДР

Россияне в последнюю неделю октября 2024 года перебросили из Приморского края (РФ) в районы вблизи Украины более 7000 солдат из Северной Кореи. Им выдали пехотное оружие.

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Своими данными 2 ноября поделилось Главное управление разведки Министерства обороны. Пресс-служба уточнила: военнослужащих армии КНДР переместили ближе к Украине, используя не менее 28 военно-транспортных бортов ВКС РФ.

Какое оружие получили КНДРовцы: автоматы АК-12, снайперские винтовки СВД/СВЧ, 60-мм минометы, пулеметы РПК/ПКМ, противотанковые ракетные комплексы "Феникс" и противотанковые гранатометы РПГ-7.

"Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам", выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей", – узнали украинские разведчики.

Подготовка войск КНДР, которых государство-агрессор решило задействовать в войне против Украины, происходит на пяти полигонах дальнего востока России.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 ноября Цой Сон Хи, руководительница министерства иностранных дел КНДР, заявила, что Северная Корея будет поддерживать Российскую Федерацию в ее "священной борьбе" против Украины до самого "дня победы".

– Президент Владимир Зеленский вечером 1 ноября предупредил, что уже "тысячи солдат КНДР" находятся у границ Украины.

– В США отмечали, что северокорейцев в России обучают базовым пехотным операциям, а также использованию артиллерии и беспилотников.

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