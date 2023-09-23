Передача Украине ракет ATACMS может склонить Берлин к поставкам ракет Taurus – WSJ

Передача крылатых ракет дальнего радиуса действия ATACMS Украине от Соединенных Штатов может значительно повлиять на решение Германии о включении в пакет военной помощи аналогичных ракет собственного производства Taurus. Сейчас немецкие элиты заметно колеблются по этому вопросу.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Как указано в материале, Берлин дал понять Вашингтону, что готов плотно сотрудничать с ними по оказанию Киеву помощи в виде дальнобойных ракет.

"Украина давно ищет ракеты, которые могли бы уничтожить российские линии поставок, материально-технические склады и штабы далеко за линией фронта. Значение крылатых ракет для Украины возросло после того, как поставки ракет большой дальности из Англии и Франции начали сокращаться", – указано в статье западной газеты.

Напомним, глава Минобороны ФРГ Писториус заметил, что ФРГ пока не приняло положительное решение по поводу передач Украине Taurus, поскольку "должно тщательно взвешивать каждую поставку оружия". При этом Берлин продолжает снабжать нашу армию другим важным для контрнаступления вооружением и снарядами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, администрация Байдена действительно близка к решению передать Украине ATACMS с кассетной боеголовкой. Именно передача этой версии дальнобойных ракет уже перешла на уровень обсуждения глав ведомств, после чего решение уже должен принять сам президент США.

При этом решение было принято задолго до того, как президент Зеленский посетил США с официальным визитом. Просто это не оглашалось, чтобы Россия не стала совершать провокаций.

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