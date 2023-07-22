Перемещают оружие, людей и даже технику: в Британии показали работу БПЛА Malloy, которые предоставляют Украине. Видео

В Британии показали работу грузовых беспилотников Malloy, вошедших в пакет постоянной помощи Украине. Эти БПЛА могут перемещать технику, оружие и даже пострадавших от фронта.

Видео дня

Видео с работой беспилотников выложило Министерство обороны Британии в Twitter. Эти тяжелые грузовые дроны способны перемещать до 180 кг на 70 км.

Управление грузовым дроном можно осуществлять с ноутбука, используя точки на карте для задания маршрута полета.

Дрон может производить посадку и разгрузку, или же груз может быть сброшен во время полета. Этот беспилотник также достаточно компактен, его можно легко сложить в специальный чехол. Дроны пришли испытания Королевской морской пехоты Британии.

Напомним, что в администрации американского президента Джо Байдена намерены объявить новый пакет военной помощи для Украины. Речь идет о вооружении около $400 млн – артиллерии, наземной техники, ракетах для систем противовоздушной обороны.

Также США уже через несколько недель приступят к обучению украинских летчиков на истребителях F-16. Оно будет проходить в Европе и продлится несколько месяцев. Об этом 21 июля сообщил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан во время Aspen Security Forum – главной конференции по нацбезопасности и внешней политике в США. В частности, он напомнил, что до сих пор ни одна страна не обязалась отправить F-16 Киеву.

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