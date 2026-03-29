Перевозил грузы для армии РФ: Силы беспилотных систем поразили вражеский тепловоз. Видео

Ежедневно украинские защитники продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Так, недавно бойцы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины обнаружили и поразили важные объекты логистики российских войск на одном из ключевых направлений фронта.

В частности, был поражен тепловоз, который обеспечивал перевозку по железной дороге военных грузов РФ. Причем бойцами 413 полка СБС "Рейд" был уничтожен не только поезд.

Уничтожение логистики оккупантов

"В ходе комплексной операции бойцы полка СБС "Рейд" во взаимодействии с операторами Первого корпуса Нацгвардии уничтожили склад боеприпасов и инженерную лабораторию противника. Также уничтожен вражеский склад горюче-смазочных материалов. Кроме того, поражен вражеский тепловоз, который обеспечивал стратегическую железнодорожную логистику российских оккупантов", – лаконично сообщили украинские защитники.

Они предоставили видеоотчет выполненной работы.

Во время выполнения части из этих ударов были применены отечественные ударные БпЛА производства компании Fire Point, уточнили в 413 полку СБС "Рейд".

О чем речь

Украинские защитники не уточнили, какими именно дронами они пользовались. Однако, по данным Генштаба ВСУ, среди всех вражеских целей, по которым попали украинские дальнобойные беспилотники, 56% поражений приходится на отечественные дроны FP-1 – производства компании Fire Point. Считается, что это – самый массовый DeepStrike-БПЛА на вооружении Сил обороны.

413-й отдельный полк беспилотных систем "Рейд" был создан в сентябре 2024 года на базе 14-го полка беспилотных авиационных комплексов. Этим формированием руководит известный украинский общественный деятель Евгений Карась.

Что предшествовало

Это именно "рейдовцы" в сентябре 2024 года уничтожили редкую новейшую российскую систему дистанционного минирования "Земледелие" и современную модернизацию вражеского ЗРК "Бук-М3", а в ноябре наводили ракеты на командный пункт врага на Курщине, вблизи Марьино.

