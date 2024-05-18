Первые F-16 будут в Украине летом: эксперт назвал их главную задачу

Первые образцы истребителей F-16, которые Украина может получить летом, позволят более эффективно разрешать текущие проблемы на фронте. В частности, с помощью F-16 может уничтожаться российская авиация, атакующая Украину управляемыми авиабомбами.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. "Это добавит возможности в решении неотложных проблем", – отметил он.

По оценкам эксперта, первая партия F-16, наверное, не будет большой, поэтому она не сможет кардинально изменить расстановку сил на поле боя. "То, что мы знаем – количество этих самолетов будет достаточно ограничено. Поэтому, к сожалению, это не изменит ситуацию", – предупредил он.

Однако, по мнению Мельника, уже сейчас можно предположить, какие именно задачи будут определены как приоритетные для истребителей F-16.

"На мой взгляд, приоритетной миссией для них будет уничтожение российских бомбардировщиков Су-34, сбрасывающих управляемые авиационные бомбы, это уничтожение систем ПВО врага с применением штатного вооружения, ракет "воздух – РЛС"".

В то же время эксперт подчеркнул, что, кроме подготовки пилотов, очень важна интеграция F-16 в общую тактику украинской армии. "Это все требует времени. Поэтому рассчитывать на немедленный масштабный эффект от появления F-16 точно не стоит", – подытожил он.

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Как писал OBOZ.UA, премьер Дании Мэтте Фредериксен сообщила, что истребители F-16 будут в Украине в течение месяцев. Процесс будет продолжаться летом и осенью. После этого отправку истребителей начнут Нидерланды.