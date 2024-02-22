Писториус: Россия остается самой большой угрозой для Европы

От результатов войны, развязанной Российской Федерацией в Украине, зависит будущее последующих поколений европейцев. Путинская Россия в обозримом будущем будет оставаться наибольшей угрозой для Европы.

Поэтому Германия приложит усилия для того, чтобы диктатор Владимир Путин не достиг целей своей имперской войны. В дальнейшей поддержке Украину заверил министр обороны ФРГ Борис Писториус. 22 февраля в выступлении с трибуны Бундестага он призвал Запад совместно противостоять угрозе, передает "Укринформ".

Писториус рассказал, что общался с украинскими воинами, которые воюют против российских оккупантов. Солдаты заявили немецкому политику, что взяли в руки оружие, чтобы этого потом не пришлось делать их детям.

"Для Украины в этой войне о всем… Речь идет о свободе и безопасности более 40 млн украинцев, о суверенитете государства", – напомнил глава МО Германии.

Война длится в Украине уже 10 лет – только потому, что так захотел один "имперец в Москве", подчеркнул Писториус.

Он предупредил, что Путин нацелен не только на Украину, но и на все демократические общества. Например, ситуацию в Германии и других государствах запада пытаются дестабилизировать российская пропаганда, кампании по дезинформации, кибератаки.

"Для Путина речь идет больше, чем только об Украине. Он боится не угрозы со стороны НАТО или боеспособности Украины. Он боится, что свободный демократический мир будет угрожать его власти", – считает министр.

То, как сейчас мир ответит на агрессию, будет влиять на последующие поколения, в том числе и в ФРГ. Поэтому нужно сделать все, чтобы противостоять угрозе.

Глава немецкого оборонного ведомства сказал, что Берлин передает Киеву большое количество вооружений, но в то же время Германия за последние два года сделала для собственной безопасности больше, чем за предыдущие 50.

"Речь идет не только о поддержке Украины, но и о нашей безопасности. Это стоит денег", – констатировал Писториус.

Напомним: 22 февраля в Бундестаге отклонили предложение оппозиции по поставкам крылатых ракет Taurus в Украину.

Чуть позже немецкие парламентарии проголосовали за коалиционную рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу". В этой резолюции названия конкретного вооружения нет.

Окончательное решение о предоставлении ракет Силам обороны Украины остается за немецким канцлером Олафом Шольцом.

Как писал OBOZ.UA, Taurus – это авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух-поверхность". Они могут поражать цели на расстоянии 500 километров. Что известно об этом оружии – читайте по ссылке.

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