По Украине распространяется тревога: в Воздушных силах заявили о баллистической опасности

В части украинских регионов около 23:00 в воскресенье, 23 июля, объявили воздушную тревогу. Военные предупредили об угрозе использования российскими оккупантами баллистического вооружения.

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Об этом заявили на официальном Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Украинцев призвали находится в безопасных местах до отбоя.

Так, тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской Днепропетровской, Запорожской областях.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", – говорится в сообщении.

Мониторинговый канал Monitor написал, что есть угроза применения врагом наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с востока.

Речь идет про ЗРК С-300 (до 150 км по наземным целям от точки запуска) и ОТРК "Искандер" (до 500 км от точки запуска).

В 23.47 в ВС объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 23 июля сигнал воздушной тревоги также прозвучал в Херсонской области. Россия задействовала тактическую авиацию на юго-восточном направлении нашей страны.

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