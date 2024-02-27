По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с моря на Одесщину
Вечером во вторник, 27 февраля, российские войска устроили очередную атаку на Украину, запустив с юга дроны-камикадзе типа Shahed. Вражеские БПЛА двигались с Черного моря в направлении Одесской области, там была объявлена воздушная тревога.
Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. "БПЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области", – отметили там.
Тревога в других областях была связана с активностью вражеской тактической авиации.
Позже военные сообщили о движении группы БПЛА с Черного моря в направлении Коблево Николаевской области.
Перед этим тревогу вечером 27 февраля объявляли в Сумской области. Она также была связана с угрозой ударных БПЛА.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь с 26 на 27 февраля сбили две российские ракеты и 11 дронов-камикадзе типа Shahed. Всего с разных направлений оккупанты запустили в сторону наших регионов более 18 целей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!