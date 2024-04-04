По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного и южного направлений

В ночь на четверг, 4 апреля, Россия вновь атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Их оккупанты запустили с северо-восточного направления, по областям начала распространяться тревога.

Ее объявили в Сумской и Харьковской областях. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Группа шахедов с северо-востока!" – отметили военные.

"Шахед с северо-запада курсом на Харьков!" – сообщили в ВС ВСУ. В городе раздавались взрывы.

Тем временем из Белгородской области летели еще "Шахеды" в направлении Харькова.

Также тревога была объявлена в Запорожской области. "Угроза ударных беспилотников по Запорожской области", – отметили в ОВА.

Добавилась угроза "Шахедов" для Днепропетровской области.

"Вражеские ударные БПЛА с юго-востока Днепропетровской области. Курс – на Павлоград", – сообщили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 апреля российские террористические войска запустили против Украины 4 ударных дрона. Защитники нашего неба приземлили все вражеские воздушные цели.

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