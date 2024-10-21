По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с восточного направления
Войска России вечером в понедельник, 21 октября, снова запустили по Украине ударные БПЛА типа Shahed-136. Вражеские дроны-камикадзе залетели на нашу территорию с Харьковского направления.
Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По областям начала распространятся воздушная тревога – по состоянию на 21:20 угроза была для востока Украины.
По данным военных, "Шахеды" фиксировались в Харьковской области, на Сумщине (курс южный), а также в юго-восточной части Днепропетровщины (курс северный).
В Черниговской и Полтавской областях также была объявлена угроза применения российскими оккупационными войсками баллистического вооружения.
Движение "Шахедов" по состоянию на 22:05:
– БпЛА в Сумской области, курс южный;
– БпЛА в западной части Полтавщины, курс юго-западный;
– БпЛА в восточной части Черкасской области, курс юго-западный.
Напомним, что в ночь на 21 октября противовоздушная оборона Украины уничтожила около десяти ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Киев. Произошло падение обломков в нескольких районах города, пострадал один человек.
Всего страна-агрессор применила 116 дронов и три ракеты, среди которых баллистическая. Защитники неба сбили 59 вражеских БПЛА и еще почти полсотни подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 20 октября, Силы обороны сбили 31 российский дрон, среди которых "Шахеды" и БПЛА неустановленного типа. Еще ряд беспилотников были локационно потеряны, два улетели в сторону Беларуси.
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