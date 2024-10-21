По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с восточного направления

Войска России вечером в понедельник, 21 октября, снова запустили по Украине ударные БПЛА типа Shahed-136. Вражеские дроны-камикадзе залетели на нашу территорию с Харьковского направления.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По областям начала распространятся воздушная тревога – по состоянию на 21:20 угроза была для востока Украины.

По данным военных, "Шахеды" фиксировались в Харьковской области, на Сумщине (курс южный), а также в юго-восточной части Днепропетровщины (курс северный).

В Черниговской и Полтавской областях также была объявлена угроза применения российскими оккупационными войсками баллистического вооружения.

Движение "Шахедов" по состоянию на 22:05:

– БпЛА в Сумской области, курс южный;

– БпЛА в западной части Полтавщины, курс юго-западный;

– БпЛА в восточной части Черкасской области, курс юго-западный.

Напомним, что в ночь на 21 октября противовоздушная оборона Украины уничтожила около десяти ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Киев. Произошло падение обломков в нескольких районах города, пострадал один человек.

Всего страна-агрессор применила 116 дронов и три ракеты, среди которых баллистическая. Защитники неба сбили 59 вражеских БПЛА и еще почти полсотни подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 20 октября, Силы обороны сбили 31 российский дрон, среди которых "Шахеды" и БПЛА неустановленного типа. Еще ряд беспилотников были локационно потеряны, два улетели в сторону Беларуси.

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