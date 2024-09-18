По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Российские оккупационные войска вечером в среду, 18 сентября, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. На этот раз вражеские БПЛА залетели на территорию Украины с южного направления.

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Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Мониторинговые ресурсы писали, что враг запустил "Шахеды" с аэродрома "Приморско-Ахтарск".

БПЛА армии Росии с Херсонской области двигались в сторону Николаевщины.

По состоянию на 22:20 "Шахеды" фиксировались:

– в центральной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный:

– на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

Кроме того, в ПС предупредили про активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Было зафиксировано пуски КАБ в направлении Запорожья и Сум.

Позже тревога распространилась на Одесскую и Винницкую области.

Напомним, что в ночь на 18 сентября силы ПВО обезвредили в украинском небе 46 ударных дронов типа Shahed. В общем во время атаки российские войска применили 52 БПЛА и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

А в ночь на 17 сентября россияне запустили против Украины 51 дрон-камикадзе типа Shahed-131/36. Защитники неба сбили 34 цели, более десятка были локационно потеряны или вернулись в РФ. ПВО работала в пяти областях.

Как сообщал OBOZ.UA, ночь и на утро 16 сентября силы ПВО уничтожили на подлете к Киеву около двух десятков дронов-камикадзе типа Shahed. Для города это было уже восьмое вражеское воздушное нападение только за первую половину сентября.

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