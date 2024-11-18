По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" из двух направлений

Российские войска вечером в понедельник, 18 ноября, снова запустили по Украине ударные беспилотники. В этот раз "Шахеды" оккупанты запустили из временно захваченной территории Запорожской области, а также с севера.

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Об этом сообщили на официальном канале Воздушных сил ВСУ в Telegram. Первые БПЛА фиксировались в Запорожской области около 20:40.

Позже в ВС сообщили о новых группах "Шахедов". Угроза по состоянию на 21:12 была для областного центра – мониторинговые каналы писали про фиксацию дронов в разные районах города, было слышно взрывы.

По состоянию на 21.30 новые группы БПЛА залетели на территорию Украины с северного направления, в Сумской области работала ПВО. БПЛА двигались на Черниговщину.

По состоянию на 22.25 группы "Шахедов" наблюдались в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. БПЛА двигаются в западном и южном направлениях.

Напомним, что в ночь на 18 ноября Россия ударила по Украине тремя ракетами и запустила 11 беспилотников. Защитники неба уничтожили восемь дронов над пятью областями.

А в ночь на 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. Враг направил на украинские города и села около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 средств воздушного нападения врага, захватчики целились прежде всего по энергетике, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Сумах россияне вечером 17 ноября ударили баллистикой по многоэтажке. Жилой дом получил значительные повреждения, там погибли 11 человек, среди которых девятилетний мальчик и 14-летняя девочка.

– А днем 18 ноября оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. В городе повреждены жилые дома, известно о десяти погибших, среди которых медики, полицейские и мирные жители. Еще 43 человека получили ранения.

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