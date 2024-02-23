По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в пятницу, 23 февраля, российские захватчики устроили очередную атаку на Украину, запустив с юга дроны-камикадзе типа Shahed. По областям начала распространяться воздушная тревога.

Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Ударные БПЛА врага были зафиксированы в Высокопольском районе Херсонской области, они двигались западным курсом.

Тревога на Кировоградщине, Полтавщине и Черкасщине была объявлена ранее из-за разведывательных БПЛА противника. Об этом писали мониторинговые каналы.

Позже добавилась тревога в Одесской области. "БПЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области", – отметили в ВС ВСУ.

Один вражеский БПЛА облетал Одесщину северо-восточным курсом, а еще один дрон был в Лиманском районе Одесской области, его курс – северный.

Также несколько групп "Шахедов" зафиксировали в Бобринецком районе Кировоградской области, курс западный/северо-западный.

"БПЛА (предположительно разведывательный) в Золотоношском районе Черкасской области, курс северо-западный", – сообщали военные.

Тревога была объявлена в Киевской области.

Добавилась тревога в Киеве, на востоке предупредили об угрозе баллистики.

Тревогу объявили в Черниговской области.

"БПЛА "Shahed" в Кировоградской области, кусом на Кропивницкий. БПЛА в Мироновском районе Киевской области, курс северо-западный (Обухов). БПЛА в Броварском районе Киевской области. Постоянно меняет курс", – сообщали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 23 февраля отработали на отражение атаки РФ, войска которой выпустили 31 дрон-камикадзе типа Shahed-136/131 и шесть ракет. В небе над рядом регионов защитники сбили 23 ударных БПЛА.

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