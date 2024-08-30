По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' из Сумского направления

Около полуночи 30 августа несколько регионов Украины охватила воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ударные беспилотники типа Shahed.

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В Telegram Воздушных сил ВСУ сообщили, что дроны двигаются через Сумщину в направлении Полтавской области. По состоянию на 23:53 "краснели" Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Луганская области.

БПЛА постоянно меняют курс. Фиксировались также на западе Харьковщины, в центральной и южной части Сумщины курсом, в частности, на Черниговщину. После полуночи тревога распространилась также на Киевщину.

Напомним, в воздушных силах показали эффективную работу воинов зенитной ракетной Херсонской бригады в ночь на 30 августа 2024 года. На кадрах видно, как украинские защитники успешно сбивают вражеский дрон, пытавшийся атаковать украинскую территорию.

В общей сложности минувшей ночью враг запустил против Украины баллистическую ракету и 18 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Защитники неба сбили 12 БПЛА, еще несколько упали самостоятельно. ПВО работало в пяти регионах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 29 августа россияне направили ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136 на Киев. В столице и в окрестностях работали Силы противовоздушной обороны: около десятка целей были сбиты, обломки упали на детскую площадку и залетели в квартиры.

– В Черкассах во время воздушной тревоги 29 августа вспыхнул пожар на территории частного предприятия, куда упали обломки сбитого российского дрона. Его оперативно потушили, пострадавших нет.

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