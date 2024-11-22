По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с юго-восточного направления

Оккупационные войска России вечером пятницы, 22 ноября, снова запустили по Украине ударные беспилотники. "Шахеды" оккупантов залетели на территорию Украины с северо-восточного направления.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. В свою очередь, власти Харьковщины и Сумщины отметили, что нужно на время тревоги воспользоваться укрытиями.

В частности, в 23:10 Воздушные силы ВС Украины предупредили Сумщину об угрозе применения вражеских ударных БПЛА.

В 23:36 в ВС уточнили, что вражеский ударный БПЛА в Сумской области держит курс на Харьковщину.

На Харьковщине была объявлена тревога еще раньше, в 23 часа, из-за пусков управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией. В 23:15 появились первые, еще не подтвержденные сообщения о взрывах в области.

В 23:50 ВС предупредили Запорожскую область об угрозе применения вражеских ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники уже применяют дальнобойное оружие вглубь РФ. В результате украинского удара по войскам России в Курской области 20 ноября ранение получил высокопоставленный северокорейский генерал.

Силы обороны ударили по военным целям на Курщине ракетами Storm Shadow. Целью ракетного удара стал подземный командный пункт агрессора в деревне Марьино.

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