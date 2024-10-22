По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Оккупационные войска России вечером во вторник, 22 октября, снова запустили по Украине ударные БПЛА типа Shahed-136. Первые вражеские дроны-камикадзе залетели на нашу территорию с южного направления.

Видео дня

Соответствующее сообщение было сделано в Воздушных силах ВСУ в 23:30. Отмечается, что "вражеские ударные БпЛА в акватории Черного моря движутся в направлении Пивденного".

По данным мониторов Воздушных сил, тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях. Также уже несколько часов продолжается воздушная тревога на востоке страны – из-за действия авиации врага и угрозы КАБов.

В полночь в ВС отметили, что " группы вражеских ударных БпЛА " двигаются через Николаевскую и Одесскую области по северо-западному курсу в направлении Винницкой области. Однако в Винницкой области пока тревога не прозвучала, карта тревог остается такой, как есть.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска в ночь на вторник, 22 октября, массированно атаковали дронами-камикадзе Сумскую область. Над регионом сбили 25 целей, в то же время один из вражеских беспилотников попал в жилой дом в Сумах, убив троих жителей, в том числе подростка.

В ночь на 21 октября страна-агрессор применила против Украины 116 дронов и три ракеты, среди которых баллистическая. Защитники неба сбили 59 вражеских БПЛА и еще около полусотни подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Противовоздушная оборона Украины уничтожила около десяти ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Киев. Произошло падение обломков в нескольких районах города, пострадал один человек.