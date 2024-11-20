За взятки обновлял данные военнообязанным мужчинам: на Волыни разоблачен начальник РТЦК. Фото

На Волыни разоблачена и задержана группа лиц, которые за взятки обновляли данные военнообязанным мужчинам. Среди разоблаченных – начальник районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Как отметили в Офисе генпрокурора, задержанным гражданам доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

"По данным следствия, подозреваемые получили от двух военнообязанных мужчин 6 тыс. долларов США. За эти средства подозреваемые обещали поставить их на военный учет в РТЦК и СП, обновить учетные данные и выдать военно-учетные документы", – рассказали в ОГПУ.

Группа была задержана при получении очередной взятки. Были проведены обыски по местам жительства и работы задержанных.

Во время обысков у фигурантов изъято 60 тыс. долларов США, более 6 тыс. евро и 170 тыс. грн.

Досудебное расследование проводит Нацполиция Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Львовщины выиграл суд против территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации. Львовский окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, имеющего вторую группу инвалидности, после того, как ТЦК не ответил на три его обращения о предоставлении отсрочки.

Также мы сообщали, что с ноября 2024 г. в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

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