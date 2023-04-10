''Почему вы не сдались в плен?'' Жительница Кривого Рога цинично обратилась к раненым защитникам Украины в больнице. Видео

В то время когда защитники Украины бесстрашно защищают наше государство от российских оккупантов, некоторые пророссийски настроенные украинцы до сих пор не понимают, кто для них настоящий враг. Такой, в частности, оказалась жительница Кривого Рога.

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Об этом сообщают в Telegram-канале "СВОИ. Кривый Рог". Так первое, что спросила женщина у раненых военных, почему те не сдались в плен.

Эта неприятная ситуация произошла в Криворожской городской клинической больнице №2. Военные подошли к женщине и спросили, что она имела в виду, почему они должны были сдаться в плен, ведь они защищают свое государство от агрессора. Женщина аргументировала свое мнение тем, что если бы украинские военные сдались россиянам, то сейчас были бы целыми и невредимыми.

Похоже, что пророссийски настроенная жительница Кривого Рога, не знает или закрывает глаза на все зверства, которые совершали оккупанты с украинскими военнопленными.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские кафиры расстреляли украинского военнопленного после слов "Слава Украине". Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.

Напомним, что российский офицер-беглец признался, что кафиры пытали украинских военнопленных. Их жестоко избивали, практически не кормили и не оказывали медицинскую помощь.