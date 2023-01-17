Почти рекордное количество 'Калибров' в Черном море: в ОК 'Юг' предупредили о ракетной опасности

Россия держит наготове в Черном море почти рекордное количество ракет "Калибр". Там зафиксированы шесть ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет.

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Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона. Она отметила, что 16 января пункт базирования ракетоносителей посетила вражеская подводная лодка, что может означать дополнительное переснаряжение.

"А это значит, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех шести ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве, до 44 ракет", – сказала Гуменюк и добавила, что ракетная угроза остается высокой.

По ее словам, 44 ракеты – максимально возможный залп для шести ракетоносителей.

"Поскольку после 14 января (день массированной ракетной атаки по Украине и, в частности, по Днепру. – Ред.) часть ракет была использована, и после этого только одна лодка заходила в пункт базирования. Все остальные оставались на местах", – рассказала начальница пресс-центра.

Наибольшее количество ракет РФ в Черном море, которые фиксировали Вооруженные силы Украины за время масштабной агрессии, – 48 единиц.

На данный момент число "Калибров" в акватории близко к рекордному, подтвердила Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гуменюк заявила, что 14 января Россия выпустила половину своих 36 "Калибров" в акватории Черного моря. В тот день войска РФ снарядили пять ракетоносителей, в том числе один подводный, с которых и запускали ракеты.