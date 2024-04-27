Почти все ракеты двигались по Киеву: в сети показали маршруты ночной ракетной атаки РФ

В ночь на 27 апреля российские оккупационные силы совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Так в сети показали приблизительный маршрут движения крылатых ракет противника.

Карту маршрутов опубликовали в Telegram-канале Tracking. Под атакой снова находились энергетические объекты во Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

РФ также в пятый раз осуществляла атаку на критическую инфраструктуру в городе Стрый, Львовская область.

Всего враг применил 34 ракеты разных типов и базирования. Украинские военные сбили 21 вражескую ракету.

Ранее сообщалось, что российские захватчики усовершенствовали тактику ракетной атаки. В ночь на 27 апреля они запускали средства поражения частично новыми маршрутами, ракеты больше маневрировали.

Напомним, в ночь на 27 апреля армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты разных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в течение двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО.

Кроме того, ночью захватчики атаковали медучреждение в Харькове, в котором находились более 1000 человек. От страшной трагедии с огромным количеством жертв и пострадавших облцентр отделяли несколько метров: "высокоточные" ракеты попали в землю вблизи заведения, и завершилось все выбитыми стеклами, разбитыми крышами и одним легким раненым.