Под Мариуполем поражено место базирования оккупантов: всплыли данные о результатах атаки

Украинские военнослужащие нанесли удары по позициям российской армии в районе временно оккупированного Мариуполя Донецкой области. В результате атаки у врага есть потери среди офицерского состава.

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При попытке отражения атаки российская ПВО ударила по гражданским объектам. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, удары по позициям российский оккупационной армии украинские защитники нанесли 18 мая в промежуток между 01:00 и 03:00 ночи. Андрющенко уточнил, целью атаки стала база захватчиков в поселке Талаковка.

На сегодняшний день есть доказательство гибели одного российского офицера. Еще несколько захватчиков получили ранения. Также была повреждена военная техника.

В то же время обломки российской противовоздушной обороны сожгли дотла дом и ферму, промазав по дронам.

Напомним, за сутки 18 мая украинские военнослужащие ликвидировали и ранили еще 1040 российских оккупантов. Также были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники вместе с другими составляющими Сил обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. Бойцы ГПСУ нанесли точные удары по врагу на Курском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области продолжаются бои за город Часов Яр, который из-за постоянных обстрелов превратился в руины. Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила остановили там очередной российский штурм, нанеся потери вражеской пехоте.

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