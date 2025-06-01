Под Мелитополем подорвали военный 'товарняк' РФ: детали от ГУР

Россиян продолжают преследовать "железнодорожные проблемы". Ночью 31 мая неподалеку от временно оккупированного Мелитополя, что в Запорожье, был взорван грузовой поезд оккупантов.

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Он направлялся в направлении временно оккупированного Крыма, в результате подрыва "товарняк" с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Подробности сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, "грохот" на железной дороге под Мелитополем неизвестные добрые люди устроили среди ночи 31 мая. Произошло это в глубоком тылу врага – на участке в районе Якимовки Мелитопольского района: целью подрыва стал грузовой поезд оккупантов.

"Товарняк" двигался в сторону временно оккупированного Крыма. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена", – говорится в сообщении.

В военной разведке также констатировали, что захватчикам ночные события, похоже, вовсе не понравились.

"После грохота на железной дороге захватчики объявили "план-перехват" – по населенным пунктам рыщут патрули росгвардии; проверки на блок-постах – особенно придирчивые ко всем, кто въезжает или выезжает. Борьба с военной логистикой российских оккупантов продолжается", – заверили в ГУР.

Этот подрыв стал очередным, крайне неприятным для россиян инцидентом на железной дороге за последние сутки.

Так, утром 1 июня агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" отчитались о диверсии на железной дороге, построенной РФ до Мариуполя. Партизаны подожгли релейный шкаф на новом участке построенной оккупантами железной дороги в Донецкой области, нарушив логистику российских войск.

А на территории РФ минувшей ночью рухнули сразу два моста.

В Брянской области автомобильный путепровод с фурой на нем обвалился на железную дорогу, по которой следовал пассажирский поезд. Местные власти заявили о по меньшей мере 7 погибших и десятках пострадавших. Пропагандисты сначала упоминали о перегрузке автомобильного моста как о причине его разрушения, однако довольно быстро "переобулись" – и начали разгонять версию об умышленном подрыве. Об этом же в конце концов заявили и в местной власти.

А на Курщине произошла "зеркальная" ситуация: там железнодорожный мост с грузовым поездом упал на автомобильную дорогу под ним. Заявлено об одном пострадавшем машинисте.

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