Под прицелом был завод взрывчатых веществ: дроны атаковали русский Дзержинск, поднялся дым. Фото и видео

Ночью 30 апреля украинские дроны нанесли удары по заводу взрывчатых веществ в Дзержинске Нижегородской области. Очевидцы зафиксировали на территории предприятия серию мощных взрывов.

После атаки над заводом поднялся столб дыма. Об этом пишет российский Telegram-канал Astra.

Местные жители сняли на видео момент атаки, после которой территорию завода затянуло дымом. OSINT-аналитик подтвердил, что дым поднимается со стороны завода, однако точно сказать, что именно горит после атаки, по опубликованным кадрам невозможно.

Воздушная тревога в Нижегородской области была объявлена около 00:50. В местном аэропорту ввели план "Ковер", из-за которого прием и выпуск самолетов был временно ограничен.

По информации жителей региона, кроме Дзержинская мощные взрывы слышали в Кстово. Примечательно, что туда недавно уже летели БПЛА и целью атаки в Кстово была нефтеперекачивающая станция "Горький" и местный нефтеперерабатывающий завод.

Завод имени Я. М. Свердлова (Дзержинск, Нижегородская область) является одним из наиболее значимых и критических объектов оборонно-промышленного комплекса России. Это крупнейшее многопрофильное предприятие боеприпасной отрасли. Его уникальность заключается в замкнутом цикле производства: от синтеза взрывчатых веществ до окончательного снаряжения боеприпасов.

По имеющимся данным, это единственный в России завод, производящий октоген и гексоген в промышленных масштабах – базовые компоненты для большинства современных мощных взрывчаток.

Предприятие обеспечивает нужды практически всех родов войск РФ. Его продукция включает авиационные бомбы, боевые части ракет, включая системы ПВО, снаряды для ствольной и реактивной артиллерии.

Поскольку многие виды взрывчатых веществ производятся только здесь, любые перебои в работе завода мгновенно сказываются на темпах выпуска боеприпасов на других предприятиях России, которые используют дзержинские компоненты для сборки.

Предприятие находится под жесткими международными санкциями (США, ЕС, Украина), что ограничивает его доступ к импортному оборудованию и компонентам для промышленной химии.

Напомним, украинские силы обороны значительно масштабировали кампанию по уничтожению ключевых объектов российской экономики и логистики. Апрель 2026 года стал поворотной точкой, ведь благодаря наращиванию внутреннего производства БПЛА, Украина перешла к массированным ударам.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перешла к новому этапу применения отечественного оружия для ограничения потенциала российской войны. Глава государства отметил, что по объекту на территории РФ был нанесен прямой удар на расстоянии более 1500 км.

Как писал OBOZ.UA, россиянка в слезах устроила истерику из-за атак украинских БПЛА. Она, мол, "хотела жить с ребенком на море" в Краснодарском крае, а украинские дроны "все разносят".

Также не сдержал эмоций из-за эффективности ударов Сил обороны один из российских пропагандистов, которому не дают покоя вопросы "Сколько еще терпеть? Что это творится?".

