Под ударом была нефтебаза: новые подробности атаки дронов на Серпухов в Московской области. Фото и видео

В ночь на 11 марта украинские беспилотники нанесли удары по нефтебазе в городе Серпухов Московской области. В результате атаки на территории объекта возникло возгорание.

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Российские чиновники пытаются скрыть информацию о последствиях атаки. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

На опубликованных снимках видно, что в результате атаки БПЛА на нефтебазе поврежден как минимум один резервуар для топлива. Очевидцы в Серпухове сняли видео, которое свидетельствует о том, что после удара на нефтебазе возник пожар и поднялся огромный столб черного дыма.

В свою очередь, мэр Серпухова Алексей Шимко не сообщал о последствиях удара и пострадавших. Однако губернатор Московской области Андрей Воробьев упоминал Серпухов среди городов, которые подверглись атаке. При этом чиновники врали, что целью удара стала не нефтебаза, а гражданские объекты.

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что речь идет об НПЗ, способном перерабатывать 11 млн тонн нефти в год. Предприятие обеспечивает 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине. Также военное командование Украины отметило, что объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в результате действий вражеской противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на вторник, 11 марта, украинские беспилотники устроили массированную атаку на Москву и Подмосковье. В воздухе был зафиксирован рой летевших один за другим дронов, вызывая "бавовну" в разных районах российской столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне устроили истерику из-за этой атаки дронов: вспомнили о путинских "красных линиях" и призвали ударить по Украине "Орешником".

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